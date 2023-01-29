Приморские зенитчики сбили украинский вертолёт Ми-8 у Новодаровки
Рогов заявил об уничтожении украинского вертолёта Ми-8 на Запорожском фронте
Российские военные на Запорожском фронте уничтожили украинский вертолёт Ми-8. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около 10:00 зенитчики из приморской зенитной ракетной бригады 5-й армии группировки V вычислили и уничтожили вертолёт Ми-8 противника, осуществлявший полёт на предельно малой высоте в районе Новодаровки", — написал он.
По словам Рогова, поражение техники вместе с экипажем подтвердили разведчики группировки во время осмотра места падения с беспилотника.
Ранее Лайф писал, что российские бойцы выбили украинские войска из девяти населённых пунктов в Запорожской области. Рогов назвал такие результаты большим успехом.