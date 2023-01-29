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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 17:41
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Приморские зенитчики сбили украинский вертолёт Ми-8 у Новодаровки

Рогов заявил об уничтожении украинского вертолёта Ми-8 на Запорожском фронте

Российские военные на Запорожском фронте уничтожили украинский вертолёт Ми-8. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 10:00 зенитчики из приморской зенитной ракетной бригады 5-й армии группировки V вычислили и уничтожили вертолёт Ми-8 противника, осуществлявший полёт на предельно малой высоте в районе Новодаровки", — написал он.

По словам Рогова, поражение техники вместе с экипажем подтвердили разведчики группировки во время осмотра места падения с беспилотника.

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Ранее Лайф писал, что российские бойцы выбили украинские войска из девяти населённых пунктов в Запорожской области. Рогов назвал такие результаты большим успехом.

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Никита Осипов
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