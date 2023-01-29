Российский вертолёт обстреляли во время миссии ООН в Сомали

В международном аэропорту Могадишо обстреляли российский вертолёт авиакомпании "ЮТэйр — Вертолётные услуги", участвующий в гуманитарной миссии. В результате ЧП никто не пострадал, рассказали в Посольстве РФ в Джибути, по совместительству выполняющем функции посольства в Сомали. Инцидент произошёл 23 января, однако сообщили о нём только сейчас.

"Обстрелян находившийся на стоянке российский вертолёт АО "ЮТэйр — Вертолётные услуги", участвующий в авиатранспортном обеспечении гуманитарной миссии ООН в Сомали. Вертолёту нанесён несущественный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет, российские пилоты продолжают работу в штатном режиме", — уточнили в дипмиссии.

По данным дипломатов, к обстрелу причастна действующая на территории Сомали террористическая группировка "Аш-Шабаб"*. Для выяснения обстоятельств случившегося правоохранителями Могадишо было начато расследование.

А ранее сирийские силовики ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки ИГИЛ* Мухаммеда Али аш-Шагури на юге страны. Также были убиты двое сопровождавших его боевиков.