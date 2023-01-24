Какие страны Европы выгоняют украинских беженцев на улицу Почему европейцы отказывают беженцам с Украины в аренде жилья даже при предоплате и выселяют прежних жильцов. 26374 26374 Обложка © Getty Images / Victoria Jones / PA Images

Устремившихся в Европу под предлогом якобы "бегства от российской агрессии" жителей Незалежной европейские власти поначалу встретили более чем радушно — предоставили денежные пособия, бесплатное жильё и проезд в общественном транспорте. Но время шло, обратно на Украину приехавшие не торопились, желающие воспользоваться европейским радушием украинцы продолжали прибывать, средств на их содержание требовалось всё больше. И в Европе всё чаще стали напоминать "гостям", ставшим в прямом смысле слова слишком дорогими, что пора бы и честь знать: либо возвращаться в Незалежную, либо начинать работать и самим себя обеспечивать, а не сидеть на шее у гостеприимных хозяев.

По сообщению Financial Times , Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает вводить законодательные меры для борьбы с мигрантами. Несмотря на то что в первые месяцы после начала вооружённого конфликта России и Украины европейцы тепло принимали украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращения бюджетов европейских государств.

Как беженцы с Украины живут в Англии

Стойка информации для украинских беженцев в аэропорту Лондона, май-2022. Фото © Getty Images / Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket

Как сообщает газета The Independent, в Великобритании начали отказывать украинским беженцам в предоставлении жилья. Так, украинскую семью с пятью детьми выгнал из дома британский офицер, который ранее приютил их. И теперь они не могут найти жильё из-за отказов со стороны арендодателей.

Семья 36-летнего Максима Хирика прибыла в Великобританию в мае 2022 года. По государственной программе житель города Фархэма, офицер Королевского флота Дадли Мальстер, предоставил ей жильё на шесть месяцев. Однако ещё до истечения этого срока потребовал освободить жилище. Теперь семья никак не может найти жильё, даже несмотря на то, что у неё есть деньги. Арендодатели отказываются сдать квартиру или дом.

— Мы не ожидали, что здесь даже с деньгами, даже когда мы делаем предложение агентствам или арендодателям внести арендную плату за 12 месяцев вперёд, с поручительством, они не соглашаются, — приводит издание слова Максима.

Газета The Guardian рассказала историю 22-летней Марии, которая приехала в Британию с Украины в марте прошлого года. Девушка и её мать поселились у ранее прибывшей в страну тёти Марии. Однако вскоре родственницу выселили и женщины стали бездомными. Мария пыталась найти частное жильё, но это ей не по карману.

Подобная история и у матери-одиночки Оксаны с 12-летним сыном. Спонсорская программа подходит к концу, и она пытается найти жильё, но безуспешно. — Схема подходит к концу, и я пытаюсь найти частное жильё, но, несмотря на то, что я зарабатываю хорошие деньги и имею хорошую работу в центре Лондона, я не могу найти жильё, потому что многие места слишком дороги или нуждаются в поручителе, которого у меня нет, — публикует газета рассказ женщины.

Ещё одна пара, попавшая в такое же положение, — Наталья Платонова и Андрей из Мариуполя. Их программа заканчивается в ближайшее время, нынешние спонсоры не хотят её продлевать, и они не знают, как жить дальше.

— Мы хотим быть независимыми, но мы не говорим по-английски и мы люди среднего возраста. Это расстраивает, потому что мы не видим перспективы иметь собственное жильё, не потому, что мы этого не хотим, а потому, что мы не говорим по-английски, поэтому сложнее найти работу или домовладельца, который бы сдавал нам жильё, — рассказали они.

По мнению The Guardian, причинами такого отношения к украинским беженцам стали культурные различия, проблемы языкового барьера и ошибочные представления о том, что потребность во временном жилье для них будет гораздо менее длительной, чем оказалось на самом деле. Ситуация усугубляется ещё и тем, что по закону частные лица, приютившие беженцев, могут выставить их на улицу, предупредив за сутки.

Как в Евросоюзе относятся к приезжим из Незалежной

Беженцы с Украины прибывают в Испанию. Фото © ТАСС / EPA / Carlos Diaz

Подобные истории стали обычными и в других странах Европы. В столице ЕС Брюсселе бездомных украинцев можно ежедневно видеть ночующими на вокзале Миди или в метро. 62-летний Алексей и 65-летний Максим, бежавшие из Харькова, рассказали, что у них нет другого места для ночлега.

— Первые два месяца мы делили комнату в брюссельском семейном доме в Сен-Жиле, но в середине июня они сказали, что им самим нужна комната, и нам пришлось уехать, — рассказал Алексей.

— Здравствуйте. Мне очень жаль писать это сообщение, но я возвращаюсь на Украину. Я не могу жить здесь (в Испании), я просто работаю, чтобы платить за квартиру и еду. Я не вижу, что зарабатываю здесь. Я еду домой, мне нужны деньги на бензин, поэтому буду очень признателен за любую помощь, — написал в WhatsApp проживающий в Испании беженец с Украины Юрий Блаженец.

Как сообщает издание El Periódico de España, Юрию 42 года. Он "юрист, говорит по-испански", уехал из страны вместе с женой. По его словам, по прибытии его поселили в отеле в Мадриде, бесплатно кормили. Взамен обязали посещать курсы испанского языка. Но, поскольку он уже свободно владеет языком, вместо учёбы он уехал на пять дней из города в поисках работы. А вернувшись, узнал, что в гостинице для него больше нет места. Оказалось, что его исключили из программы Красного Креста по поддержке вынужденных переселенцев из-за отсутствия в номере более трёх дней.

Ещё одной украинке — Кате Галушке — пришлось вернуться в Киев с шестилетней дочерью. Повздорив с персоналом отеля, где их разместили, она перебралась на несколько дней к знакомым. А вернувшись спустя 72 часа, узнала, что у них забрали номер из-за долгого отсутствия.

Украинские беженцы стали головной болью и в других странах. Там больше не хотят содержать за свой счёт непрошеных гостей из Незалежной. В Польше принят закон, согласно которому прибывшие в страну украинцы должны будут с самого начала оплачивать треть стоимости предоставляемого им жилья, а по истечении трёх месяцев — 100 процентов. Кроме того, для них отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте.

В Германии массово выселяют их из социального жилья, предлагая самостоятельно оплачивать проживание. В Болгарии выселили всех украинских беженцев из приморских отелей и предложили перебраться в специально созданные для них лагеря временного содержания, состоящие из вагончиков за колючей проволокой. По прогнозам многих европейских политиков, усталость жителей от необходимости решать проблемы украинцев будет только нарастать.

Авторы Владимир Павлов