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Опубликовано 29 января 2023, 21:36

В Посольстве Исландии в Москве отпраздновали Торраблот песней "Катюша"

Песню "Катюша" исполнили в Посольстве Исландии в России в национальный праздник Торраблот

Легендарную песню "Катюша" исполнили в Посольстве Исландии в России в национальный праздник Торраблот. А посол страны в Москве Арни Тор Сигурдссон выступил на русском языке.

"Обстоятельства не позволяют нам культивировать традиционные нормальные отношения, культурный обмен на политическом и дипломатическом уровне", — отметил исландский дипломат и поблагодарил всех, кто смог прийти на мероприятие. Свой тост он поднял за дружбу.

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На национальном празднике Торраблот, который посвящён середине зимы и наступлению месяца Торри, присутствовали работающие в России исландские бизнесмены, представители российских компаний, имеющие интерес в Исландии, а также деятели культуры.

В честь торжества в Исландии есть традиция: нужно пробовать старинные блюда национальной кухни страны, поэтому в посольстве гостям предлагали кусочки тухлой акулы и другие необычные деликатесы. В конце мероприятия исполнялись песни "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" — на исландском.

Ранее сообщалось, что в Риге причислили песню "Катюша" к символам тоталитаризма. В связи с этим легендарную композицию запретили петь в общественных местах.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Иван Косицын
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