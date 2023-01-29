В Посольстве Исландии в Москве отпраздновали Торраблот песней "Катюша"

Легендарную песню "Катюша" исполнили в Посольстве Исландии в России в национальный праздник Торраблот. А посол страны в Москве Арни Тор Сигурдссон выступил на русском языке.

"Обстоятельства не позволяют нам культивировать традиционные нормальные отношения, культурный обмен на политическом и дипломатическом уровне", — отметил исландский дипломат и поблагодарил всех, кто смог прийти на мероприятие. Свой тост он поднял за дружбу.

На национальном празднике Торраблот, который посвящён середине зимы и наступлению месяца Торри, присутствовали работающие в России исландские бизнесмены, представители российских компаний, имеющих интерес в Исландии, а также деятели культуры.

В честь торжества в Исландии есть традиция: нужно пробовать старинные блюда национальной кухни страны, поэтому в посольстве гостям предлагали кусочки тухлой акулы и другие необычные деликатесы. В конце мероприятия исполнялись песни "Катюша" на русском языке и "Подмосковные вечера" — на исландском.