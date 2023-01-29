"Ему очень трудно": Жена Ассанжа рассказала о состоянии мужа в британской тюрьме
Жена Ассанжа пожаловалась на физическое и психологическое состояние супруга
Физическое и психологическое состояние основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме Белмарш не в порядке. Об этом в беседе с газетой Le Journal du Dimanche заявила его супруга Стелла Ассанж.
"Я разговариваю с Джулианом целыми днями, ему очень трудно в этой жестокой тюрьме, в то время как он не совершил никакого преступления. [В США] его называют предателем, хотя он даже не является американским гражданином", — рассказала она.
Ассанж также подчеркнула, что некоторые страны слабо могут повлиять на Америку. По её словам, австралийский премьер "отступился", не защитив ни одного из своих граждан. Стелла добавила, что борьба за мужа не прекращается. Однако общественного мнения, по её оценке, не хватит для того, чтобы предотвратить угрозу экстрадиции супруга в США.
В США Ассанжу грозит заключение сроком до 175 лет. В конце августа он подавал апелляцию в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить решение о его экстрадиции. Ответчиками значились Правительство США и тогдашний глава МВД Великобритании Прити Пател. В декабре 2022 года стало известно, что Ассанж подал апелляцию в ЕСПЧ.