Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2023, 21:55
12473

Эрдоган анонсировал "шокирующее" решение по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган рассказал, что Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Анкара может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО. При этом глава государства отметил, что это решение шокирует Стокгольм.

"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок (как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. — Прим. Лайфа). Швеция будет шокирована, когда это произойдёт", — сказал Эрдоган в ходе выступления перед молодёжью в городе Биледжик.

Турция напомнила Швеции и Финляндии об их обещаниях
Турция напомнила Швеции и Финляндии об их обещаниях

Как уже сообщал Лайф, Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которой Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции. Стокгольм всё же надеется договориться с Турцией летом.

В Швеции не знают, сколько продлится пауза в переговорах с Турцией по НАТО
В Швеции не знают, сколько продлится пауза в переговорах с Турцией по НАТО
BannerImage

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • НАТО
  • Швеция
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar