Эрдоган анонсировал "шокирующее" решение по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Анкара может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО. При этом глава государства отметил, что это решение шокирует Стокгольм.

"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок (как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. — Прим. Лайфа). Швеция будет шокирована, когда это произойдёт", — сказал Эрдоган в ходе выступления перед молодёжью в городе Биледжик.