Эрдоган анонсировал "шокирующее" решение по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган рассказал, что Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Анкара может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО. При этом глава государства отметил, что это решение шокирует Стокгольм.
"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок (как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. — Прим. Лайфа). Швеция будет шокирована, когда это произойдёт", — сказал Эрдоган в ходе выступления перед молодёжью в городе Биледжик.
Как уже сообщал Лайф, Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которой Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции. Стокгольм всё же надеется договориться с Турцией летом.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев