Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о поставках американских танков Abrams свидетельствует о том, что киевские власти знают о бедственном положении ВСУ. Более того, Незалежная предупредила западные страны о скором поражении, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что если Abrams приедут ближе к августу, то будет слишком поздно.

"А что значит слишком поздно? Это значит, что всё кончено. И Зеленский это знает. Как и [генерал ВСУ] Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — подчеркнул Риттер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, западные государства не уверены в победе Киева, поэтому они отправляют в Незалежную технику, которая "не будет работать".