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29 января, 19:01

В США считали сигнал о поражении в словах Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский уведомил западные страны о скором поражении ВСУ

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ZUMA

Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о поставках американских танков Abrams свидетельствует о том, что киевские власти знают о бедственном положении ВСУ. Более того, Незалежная предупредила западные страны о скором поражении, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что если Abrams приедут ближе к августу, то будет слишком поздно.

"А что значит слишком поздно? Это значит, что всё кончено. И Зеленский это знает. Как и [генерал ВСУ] Валерий Залужный, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — подчеркнул Риттер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, западные государства не уверены в победе Киева, поэтому они отправляют в Незалежную технику, которая "не будет работать".

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К слову, только сегодня глава Минобороны Украины Алексей Резников в беседе с канадским телеканалом признал, что положение дел ВСУ на фронте тяжёлое.

Никита Осипов

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