Швеция планирует возобновить диалог с Турцией по вступлению в НАТО

Главный переговорщик Швеции по вопросам вступления Стокгольма в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Турцией в начале следующей недели. Об этом он сообщил в ходе выступления на шведском государственном радио SR.

Как указал Стенстрём, он рассматривает возможность связаться с Анкарой в ближайшие дни для возобновления работы трёхстороннего механизма по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе, который был приостановлен турецкой стороной.