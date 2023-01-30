Швеция планирует возобновить диалог с Турцией по вступлению в НАТО
Переговорщик Швеции по НАТО намерен возобновить диалог с Турцией на следующей неделе
Главный переговорщик Швеции по вопросам вступления Стокгольма в НАТО Оскар Стенстрём заявил, что намерен возобновить диалог с Турцией в начале следующей недели. Об этом он сообщил в ходе выступления на шведском государственном радио SR.
Как указал Стенстрём, он рассматривает возможность связаться с Анкарой в ближайшие дни для возобновления работы трёхстороннего механизма по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе, который был приостановлен турецкой стороной.
"Поскольку на данный момент не будет полезной и заслуживающей доверия встречи, было бы бессмысленно собираться и вести переговоры, это, вероятно, ещё больше затруднит процесс. Однако я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи", — сказал шведский дипломат.
Как уже сообщал Лайф, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которой Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции. Несмотря на все заявления, летом Швеция всё же надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО. Этот вопрос власти страны хотят обсудить на саммите альянса, который пройдёт в июле в Литве.
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