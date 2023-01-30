Германию назвали одной из самых пострадавших от кризиса

Германия среди всех стран Евросоюза наиболее сильно пострадала от кризиса. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью. Новым определением стало "небольшое сокращение", а не "глубокая рецессия", — пояснил Джентилони в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Еврокомиссар добавил, что пик инфляции пройден, а различные показатели настроений (как внутренние, так и внешние) находятся в хорошем состоянии. Джентилони отметил, что ещё шесть месяцев назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. Однако сейчас в стране ожидают наступления фазы сдержанного роста.