Германию назвали одной из самых пострадавших от кризиса
Еврокомиссар Джентилони отнёс Германию к наиболее сильно пострадавшим от кризиса странам
Германия среди всех стран Евросоюза наиболее сильно пострадала от кризиса. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью. Новым определением стало "небольшое сокращение", а не "глубокая рецессия", — пояснил Джентилони в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Еврокомиссар добавил, что пик инфляции пройден, а различные показатели настроений (как внутренние, так и внешние) находятся в хорошем состоянии. Джентилони отметил, что ещё шесть месяцев назад велись разговоры о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. Однако сейчас в стране ожидают наступления фазы сдержанного роста.
Ранее обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе заявил, что политическая стратегия западных стран не должна основываться на одних только интересах Украины. По его словам, нет ничего удивительного, что вслед за танками Киев начал требовать от Запада боевые самолёты.
Unsplash