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29 января, 22:39

Украина может лишить доллар статуса мировой валюты

Конгрессмен США Грин: Доллар может потерять статус мировой валюты из-за Украины

Доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики Вашингтона относительно ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

"Из-за нашего собственного высокомерия и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не является членом НАТО, Россия, находящаяся под жёсткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба [США] для торговли и процветания", написала политик в "Твиттере".

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Грин также добавила, что "опосредованная война США и России на Украине" истощает американские военные ресурсы, провоцирует рост инфляции и наносит ущерб мировой торговле. Это может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой, указала она.

Ранее в США признали, что доллару аукнулись последствия санкций против России. Как отметил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил, страны БРИКС в ходе 14-го саммита обсуждали создание новой международной резервной валюты.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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