Украина может лишить доллар статуса мировой валюты

Доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики Вашингтона относительно ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

"Из-за нашего собственного высокомерия и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не является членом НАТО, Россия, находящаяся под жёсткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба [США] для торговли и процветания", — написала политик в "Твиттере".

Грин также добавила, что "опосредованная война США и России на Украине" истощает американские военные ресурсы, провоцирует рост инфляции и наносит ущерб мировой торговле. Это может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой, указала она.