Мужская сборная Дании третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу
Сборная Дании обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по гандболу среди мужских команд. Решающий матч завершился со счётом 34:29.
Таким образом, сборная Дании третий раз подряд стала чемпионом мира. На мировых первенствах датчане помимо трёх золотых медалей выиграли три серебряные и одну бронзовую. Благодаря победе скандинавская страна завоевала путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
А в матче за третье место сборная Испании со счётом 39:36 обыграла команду Швеции, которая является действующим чемпионом Европы.
Ранее Лайф писал, что сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Таким образом, спортсмен вновь стал первой ракеткой мира, сместив испанца Карлоса Алькараса. Джокович в десятый раз выиграл Australian Open. При этом серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству побед в турнирах Большого шлема.
Twitter / International Handball Federation