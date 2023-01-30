Мужская сборная Дании третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по гандболу среди мужских команд. Решающий матч завершился со счётом 34:29.

Таким образом, сборная Дании третий раз подряд стала чемпионом мира. На мировых первенствах датчане помимо трёх золотых медалей выиграли три серебряные и одну бронзовую. Благодаря победе скандинавская страна завоевала путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

А в матче за третье место сборная Испании со счётом 39:36 обыграла команду Швеции, которая является действующим чемпионом Европы.