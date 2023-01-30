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29 января, 22:18

Мужская сборная Дании третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по гандболу среди мужских команд. Решающий матч завершился со счётом 34:29.

Таким образом, сборная Дании третий раз подряд стала чемпионом мира. На мировых первенствах датчане помимо трёх золотых медалей выиграли три серебряные и одну бронзовую. Благодаря победе скандинавская страна завоевала путёвку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Белорусская теннисистка Соболенко победила на Australian Open

Белорусская теннисистка Соболенко победила на Australian Open

А в матче за третье место сборная Испании со счётом 39:36 обыграла команду Швеции, которая является действующим чемпионом Европы.

Ранее Лайф писал, что сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Таким образом, спортсмен вновь стал первой ракеткой мира, сместив испанца Карлоса Алькараса. Джокович в десятый раз выиграл Australian Open. При этом серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству побед в турнирах Большого шлема.

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Twitter / International Handball Federation

Иван Косицын
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