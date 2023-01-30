Marca: Обвиняемый в изнасиловании футболист Алвес сыграл первый матч в тюрьме

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, задержанный в Испании по обвинению в изнасиловании, сыграл первый матч в тюрьме. Об этом сообщает Marca.

Алвес находится под стражей чуть больше недели. Недавно он был переведён в камеру с улучшенными условиями. После этого бразилец сыграл с другими заключёнными, что вызвало огромный ажиотаж среди арестантов, захотевших понаблюдать за игрой самого титулованного футболиста в истории.

Футболист делит камеру с человеком, известным как Коутиньо, он был телохранителем Роналдиньо и вышибалой в нескольких ночных клубах Барселоны. СМИ называет адаптацию Алвеса образцовой: бразилец приобрёл предметы первой необходимости на 100 евро. Среди покупок четыре банки тунца, четыре йогурта, шампунь, дезодорант и несколько энергетических напитков.