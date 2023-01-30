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29 января, 23:37

В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам по военным объектам в Иране

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по военным объектам в Иране. Его слова приводит агентство Reuters.

От дальнейших комментариев представитель Минобороны Соединённых Штатов отказался. Ещё несколько американских должностных лиц, имена которых не называются, также заявили агентству о непричастности официального Вашингтона к произошедшему в Исфахане.

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Ранее Лайф писал, что склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан подвергся атаке беспилотников, после чего на объекте произошёл взрыв. Один из дронов был сбит, два других перехвачены. Склад получил незначительные повреждения, в результате происшествия никто не пострадал. Телеканал Al Arabiya сообщал, что к атаке на завод причастна американская авиация.

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Twitter / Department of Defense

Иван Косицын

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