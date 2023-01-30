В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам по военным объектам в Иране

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по военным объектам в Иране. Его слова приводит агентство Reuters.

От дальнейших комментариев представитель Минобороны Соединённых Штатов отказался. Ещё несколько американских должностных лиц, имена которых не называются, также заявили агентству о непричастности официального Вашингтона к произошедшему в Исфахане.