В Минэкономразвития спрогнозировали курс доллара на 2023 год

Средний курс доллара в текущем году ожидается на уровне 70 рублей. Такой прогноз в интервью газете "Известия" озвучил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.

На ослабление национальной валюты, по его словам, играют такие факторы, как восстановление импорта и сокращение нефтегазовых доходов. Другими словами, прилив долларов в экономику стал меньше, пояснил Торосов.

"Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар — примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля", — прогнозирует замминистра.