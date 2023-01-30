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30 января, 07:35

В Минэкономразвития спрогнозировали курс доллара на 2023 год

Первый замглавы Минэкономразвития Торосов: Курс доллара в этом году мы ожидаем на уровне 70 рублей

Средний курс доллара в текущем году ожидается на уровне 70 рублей. Такой прогноз в интервью газете "Известия" озвучил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.

На ослабление национальной валюты, по его словам, играют такие факторы, как восстановление импорта и сокращение нефтегазовых доходов. Другими словами, прилив долларов в экономику стал меньше, пояснил Торосов.

"Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар — примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля", — прогнозирует замминистра.

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Ранее экономист Денис Ракша сообщил, что курс доллара в 2023 году не выйдет за рамки 85–90 рублей. Кроме того, по его словам, россиянам не стоит ожидать внеплановых индексаций пенсии и социальных выплат. А перед новым годом в Правительстве РФ назвали выгодный курс доллара к рублю. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, в условиях снижения доходов компаний российской экономике более выгоден курс 70–80 рублей за доллар.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина

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