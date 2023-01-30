В Словении двух человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В столице Словении Любляне полиция задержала двух иностранцев, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на неофициальные данные пишет портал 24ur.

"Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России. Совместно с Национальным бюро расследований их арестовали", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, задержанные являются гражданами латиноамериканской страны, у одного из них был найден паспорт Аргентины. При этом Агентство разведки и безопасности Словении предполагает, что это могут быть граждане РФ, действующие под вымышленными именами и личностями. Предполагаемым шпионам грозит до восьми лет тюрьмы.