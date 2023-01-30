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Опубликовано 30 января 2023, 10:19

В Словении двух человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

24ur: В Словении задержали двух латиноамериканцев, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В столице Словении Любляне полиция задержала двух иностранцев, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на неофициальные данные пишет портал 24ur.

"Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России. Совместно с Национальным бюро расследований их арестовали", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, задержанные являются гражданами латиноамериканской страны, у одного из них был найден паспорт Аргентины. При этом Агентство разведки и безопасности Словении предполагает, что это могут быть граждане РФ, действующие под вымышленными именами и личностями. Предполагаемым шпионам грозит до восьми лет тюрьмы.

Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже против России
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Ранее Лайф рассказывал, что в Швеции суд приговорил к пожизненному сроку и девяти годам и девяти месяцам тюрьмы двух жителей страны, которых обвинили в шпионаже в пользу РФ.

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Артур Белкин
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