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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 07:04
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Пушилин: Российские войска закрепились в восточной части Угледара

Российские военные закрепились в восточной части города Угледара и продолжают продвижение на данном направлении. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях", — отметил Пушилин.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ВСУ бросили при бегстве из Артёмовска тела иностранных наёмников без голов и кистей рук.

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ТАСС/Стрингер

Артур Белкин
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