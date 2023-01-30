Пушилин: Российские войска закрепились в восточной части Угледара

Российские военные закрепились в восточной части города Угледара и продолжают продвижение на данном направлении. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях", — отметил Пушилин.