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30 января, 07:04

Пушилин: Российские войска закрепились в восточной части Угледара

Российские военные закрепились в восточной части города Угледара и продолжают продвижение на данном направлении. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях", — отметил Пушилин.

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ТАСС/Стрингер

Артур Белкин

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