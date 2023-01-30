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30 января, 06:35

В МОК заявили, что концепция нейтрального флага россиян хорошо показала себя на Australian Open

Концепция выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом удачно зарекомендовала себя во время Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК) в ответ на официальное письмо двух специальных докладчиков Совета по правам человека (СПЧ ООН).

"Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом, без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе", — отмечается в тексте письма.

В МОК также обратили внимание, что подобная концепция соответствует правилам Олимпийской хартии и соблюдалась всеми странами, которые пострадали от вооружённого конфликта.

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Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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