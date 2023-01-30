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30 января, 06:17

В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

Под Хабаровском отловили тигра, который запугал жителей Вяземского района

Инспекторы управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и службы по охране животного мира отловили в Вяземском районе тигра, который терроризировал местных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв.

  • Тигр, который запугал жителей Вяземского района. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"
    Тигр, который запугал жителей Вяземского района. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"
  • Специалист, отловивший тигра, и перевозка, где находится сам кот. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"
    Специалист, отловивший тигра, и перевозка, где находится сам кот. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"
  • Перевозка, в которой находится тигр. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"
    Перевозка, в которой находится тигр. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"

Тигр, который запугал жителей Вяземского района. Фото © Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"

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"Сегодня ночью в городе Вяземском был отловлен самец амурского тигра, который всё это время досаждал местному населению", — говорится в посте.

По словам Дегтярёва, специалисты больше недели пытались отловить тигра, они даже пытались отпугнуть его, но это было безрезультатно. В итоге большой кот угодил в специальную ловушку. Теперь же ветеринар должен осмотреть его и сделать заключение о здоровье. Тигра поместят в центр реабилитации диких животных "Утёс", а его дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор, рассказал губернатор.

Тигр растерзал собаку в приморском селе

Тигр растерзал собаку в приморском селе

Ранее стало известно, что под Хабаровском тигры держат в страхе жителей нескольких сёл. Большие кошки съели на тот момент почти десять домашних животных. Однажды во время одной из прогулок в пасти тигра увидели тушу собаки, причём это было на территории местного детдома.

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Telegram / "Пулемёт Дегтярёва Z"

Светлана Оперук

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