В Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра

Инспекторы управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и службы по охране животного мира отловили в Вяземском районе тигра, который терроризировал местных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярёв.







"Сегодня ночью в городе Вяземском был отловлен самец амурского тигра, который всё это время досаждал местному населению", — говорится в посте.

По словам Дегтярёва, специалисты больше недели пытались отловить тигра, они даже пытались отпугнуть его, но это было безрезультатно. В итоге большой кот угодил в специальную ловушку. Теперь же ветеринар должен осмотреть его и сделать заключение о здоровье. Тигра поместят в центр реабилитации диких животных "Утёс", а его дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор, рассказал губернатор.