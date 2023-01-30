В США рассказали, когда смогут отправить специально подготовленные для ВСУ танки без брони

Соединённые Штаты отправят Украине танки Abrams не раньше конца 2023 года или в начале 2024-го. Об этом сообщила газета Washington Post.

"Они будут построены специально для Украины без брони из обеднённого урана с поставкой в конце этого года или следующем", — указывается в публикации.