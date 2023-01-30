В США рассказали, когда смогут отправить специально подготовленные для ВСУ танки без брони
WP: Вашингтон отправит танки Abrams Украине не раньше конца 2023 года или в 2024-м
Соединённые Штаты отправят Украине танки Abrams не раньше конца 2023 года или в начале 2024-го. Об этом сообщила газета Washington Post.
"Они будут построены специально для Украины без брони из обеднённого урана с поставкой в конце этого года или следующем", — указывается в публикации.
Как пишет издание, изначально Штаты не хотели передавать танки из-за сложности их эксплуатации, но в результате решились на это, когда выяснилось, что Германия не станет без США отправлять Украине боевые машины Leopard и позволять это же делать другим странам, у которых есть аналогичная бронетехника.
Напомним, США намерены передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Однако такое решение осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали объяснений от президента Штатов Джо Байдена. Вместе с тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал передачу танкового батальона Украине крайне деструктивным шагом, а также заявил, что это и есть эскалация конфликта, которую отрицает Запад.
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