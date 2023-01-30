В КНДР назвали визит Столтенберга в Южную Корею и Японию "прелюдией к войне" в АТР

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и является "прелюдией" к холодной войне. Об этом заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён.

"Поездка генерального секретаря НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит тёмные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион", — говорится в статье работника, опубликованной ЦТАК.

По мнению Ким Дон Мёна, во время визита Столтенберг будет внушать Токио и Сеулу "версию об угрозе со стороны Китая", акцентировать внимание на необходимости создания "азиатской версии НАТО", а также оказывать давление по поводу пассивной военной помощи Украине.