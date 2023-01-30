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30 января, 05:16

В КНДР назвали визит Столтенберга в Южную Корею и Японию "прелюдией к войне" в АТР

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и является "прелюдией" к холодной войне. Об этом заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён.

"Поездка генерального секретаря НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит тёмные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион", говорится в статье работника, опубликованной ЦТАК.

Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

По мнению Ким Дон Мёна, во время визита Столтенберг будет внушать Токио и Сеулу "версию об угрозе со стороны Китая", акцентировать внимание на необходимости создания "азиатской версии НАТО", а также оказывать давление по поводу пассивной военной помощи Украине.

Ранее в Иране предрекли США и НАТО катастрофический сценарий из-за Украины. Как указывает портал Press TV, Вашингтон легко развязывает региональные конфликты, но потом с трудом выходит из них.

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ТАСС / IMAGO / Jens Schicke

Юлия Коновалова

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