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30 января, 05:01

Медведев впервые с 2019 года выпал из первой десятки рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел из первой десятки мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что произошло впервые с 2019 года. Спортсмен опустился с восьмого на 12-е место в обновлённом рейтинге.

На прошедшем Australian Open россиянин не смог защитить очки, полученные за прошлогодний выход в финал турнира, вылетев в третьем круге.

Лучшим из россиян остаётся Андрей Рублёв, поднявшийся с шестой на пятую позицию. Карен Хачанов преодолел семь строчек и стал 13-м. Аслан Карацев потерял 16 позиций и занимает 98-е место.

Новак Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

Новак Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open

На первое место вернулся победитель турнира в Австралии серб Новак Джокович. Вторым стал испанец Карлос Алькарас. Тройку замыкает грек Стефанос Циципас.

Ранее Лайф писал, что среди женщин победу на Australian Open одержала белоруска Арина Соболенко. В финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Twitter/Lacoste

Артур Лапсаков

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