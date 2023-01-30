Медведев впервые с 2019 года выпал из первой десятки рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел из первой десятки мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что произошло впервые с 2019 года. Спортсмен опустился с восьмого на 12-е место в обновлённом рейтинге.

На прошедшем Australian Open россиянин не смог защитить очки, полученные за прошлогодний выход в финал турнира, вылетев в третьем круге.

Лучшим из россиян остаётся Андрей Рублёв, поднявшийся с шестой на пятую позицию. Карен Хачанов преодолел семь строчек и стал 13-м. Аслан Карацев потерял 16 позиций и занимает 98-е место.

На первое место вернулся победитель турнира в Австралии серб Новак Джокович. Вторым стал испанец Карлос Алькарас. Тройку замыкает грек Стефанос Циципас.