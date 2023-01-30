Медведев впервые с 2019 года выпал из первой десятки рейтинга ATP
Российский теннисист Даниил Медведев вылетел из первой десятки мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что произошло впервые с 2019 года. Спортсмен опустился с восьмого на 12-е место в обновлённом рейтинге.
На прошедшем Australian Open россиянин не смог защитить очки, полученные за прошлогодний выход в финал турнира, вылетев в третьем круге.
Лучшим из россиян остаётся Андрей Рублёв, поднявшийся с шестой на пятую позицию. Карен Хачанов преодолел семь строчек и стал 13-м. Аслан Карацев потерял 16 позиций и занимает 98-е место.
На первое место вернулся победитель турнира в Австралии серб Новак Джокович. Вторым стал испанец Карлос Алькарас. Тройку замыкает грек Стефанос Циципас.
Ранее Лайф писал, что среди женщин победу на Australian Open одержала белоруска Арина Соболенко. В финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Twitter/Lacoste