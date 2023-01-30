От Берлускони потребовали заказать игрокам "Монцы" автобус с проститутками
Президента итальянского футбольного клуба "Монца" Сильвио Берлускони призвали сдержать слово после победы команды над "Ювентусом" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата страны и заказать автобус с проститутками.
Такой подарок он обещал в декабре, если команда обыграет клуб из Турина или "Милан".
"Они просят меня выполнить обязательства. Я получил сотню телефонных звонков", — сказал Берлускони, чьи слова приводит Calciomercato.
Благодаря победе "Монца" набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Ювентус" идёт 13-м, имея в активе 23 балла.
Ранее Лайф рассказывал, что "Милан" в 20-м туре разгромно проиграл "Сассуоло". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:5.
Twitter / Silvio Berlusconi