От Берлускони потребовали заказать игрокам "Монцы" автобус с проститутками

Президента итальянского футбольного клуба "Монца" Сильвио Берлускони призвали сдержать слово после победы команды над "Ювентусом" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата страны и заказать автобус с проститутками.

Такой подарок он обещал в декабре, если команда обыграет клуб из Турина или "Милан".

"Они просят меня выполнить обязательства. Я получил сотню телефонных звонков", — сказал Берлускони, чьи слова приводит Calciomercato.

Благодаря победе "Монца" набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Ювентус" идёт 13-м, имея в активе 23 балла.