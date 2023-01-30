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30 января, 04:38

От Берлускони потребовали заказать игрокам "Монцы" автобус с проститутками

Президента итальянского футбольного клуба "Монца" Сильвио Берлускони призвали сдержать слово после победы команды над "Ювентусом" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата страны и заказать автобус с проститутками.

Такой подарок он обещал в декабре, если команда обыграет клуб из Турина или "Милан".

"Они просят меня выполнить обязательства. Я получил сотню телефонных звонков", — сказал Берлускони, чьи слова приводит Calciomercato.

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Благодаря победе "Монца" набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Ювентус" идёт 13-м, имея в активе 23 балла.

Ранее Лайф рассказывал, что "Милан" в 20-м туре разгромно проиграл "Сассуоло". Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:5.

Обложка ©

Twitter / Silvio Berlusconi

Артур Лапсаков

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