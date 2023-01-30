Гретцки попросит самолёт у босса "Вашингтона", чтобы увидеть, как Овечкин бьёт его рекорд

Обладатель рекорда НХЛ по заброшенным шайбам Уэйн Гретцки пообещал лично посетить матч, на котором нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин превзойдёт его достижение.

"Последую ли я за Овечкиным, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис (владелец "Вашингтона". — Прим. Лайфа) даст мне свой самолёт, то я полечу куда угодно", — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.

Легендарный канадец также считает, что у Овечкина есть шанс побить его рекорд, и он надеется, что у россиянина получится сделать это. Сейчас на счету Овечкина 812 заброшенных шайб, в то время как Гретцки забил за карьеру 894 гола.