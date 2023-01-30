Bild: Ведомство канцлера ФРГ Шольца фиксирует оплошности главы МИДа Бербок
Ведомство канцлера Германии фиксирует все оплошности министра иностранных дел Анналены Бербок, несмотря на то что сам глава правительства Олаф Шольц публично её не критикует. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на правительственный источник.
"В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — заявил собеседник газеты.
По данным издания, канцлер якобы придерживается принципа не говорить плохо о министрах — вне зависимости от степени раздражения. Однако поводы для недовольства работой Бербок в последнее время появляются очень часто, добавили авторы материала.
Напомним, Анналена Бербок скандальной фразой прервала обсуждение темы танков Leopard с европейскими союзниками на заседании ПАСЕ. Она напомнила, что страны должны воевать не друг с другом, а с Россией, чем вызвала шквал критики как граждан, так и политиков. Например, глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла уже призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Бербок в отставку. А в МИД ФРГ назвали слова министра попыткой подчеркнуть единство ЕС и НАТО.
ТАСС / IMAGO / Christian Spicker