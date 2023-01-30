Bild: Ведомство канцлера ФРГ Шольца фиксирует оплошности главы МИДа Бербок

Ведомство канцлера Германии фиксирует все оплошности министра иностранных дел Анналены Бербок, несмотря на то что сам глава правительства Олаф Шольц публично её не критикует. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на правительственный источник.

"В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — заявил собеседник газеты.

По данным издания, канцлер якобы придерживается принципа не говорить плохо о министрах — вне зависимости от степени раздражения. Однако поводы для недовольства работой Бербок в последнее время появляются очень часто, добавили авторы материала.