Власти Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу около Курил
Токио считает неприемлемой позицию Москвы по вопросу согласования консультаций, которые касаются рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Об этом сообщил генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
"Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки", — заявил он в ходе пресс-конференции в Токио.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия уведомила Японию об отказе в межправительственных консультациях по промыслу морских ресурсов около Южных Курил на фоне санкций Токио в отношении Москвы. Отношения двух стран "стали стремительно деградировать", а при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония предприняла в отношении РФ недружественные шаги, указали во внешнедипломатическом ведомстве. Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Токио по данному решению.
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