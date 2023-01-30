Власти Японии назвали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу около Курил

Токио считает неприемлемой позицию Москвы по вопросу согласования консультаций, которые касаются рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Об этом сообщил генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

"Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки", — заявил он в ходе пресс-конференции в Токио.