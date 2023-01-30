Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России от Запада ничего не нужно, однако НАТО зомбирует соседние с РФ страны русофобскими страшилками. Его слова приводит РИА "Новости".

"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", — сказал Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений. По его словам, власти США не слышали и не воспринимали всерьёз предупреждения России, а "лишь продолжали всячески науськивать" Киев против Москвы.

"Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей", — поведал Рябков.