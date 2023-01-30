Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран
Рябков заявил, что НАТО зомбирует соседние с РФ страны "русофобскими страшилками"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России от Запада ничего не нужно, однако НАТО зомбирует соседние с РФ страны русофобскими страшилками. Его слова приводит РИА "Новости".
"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", — сказал Рябков.
Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений. По его словам, власти США не слышали и не воспринимали всерьёз предупреждения России, а "лишь продолжали всячески науськивать" Киев против Москвы.
"Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей", — поведал Рябков.
Ранее Лайф писал, что Рябков предупредил о последствиях циничной игры с поставками оружия Украине. Дипломат уточнил, что они плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он также добавил, что США являются не только "главным дирижёром" в украинском кризисе, но и его основным выгодоприобретателем.
t.me / MID_Russia