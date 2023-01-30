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30 января, 02:25

Американский генерал нелестно высказался об уровне британской армии

Sky News: Генерал США дал нелестную оценку уровню британской армии

Генерал США в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что армия Соединённого Королевства больше не считается боевой силой высшего уровня. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники в оборонной сфере.

Некий высокопоставленный американский генерал выступил с такой оценкой прошлой осенью. К странам с боевой силой высшего уровня он отнёс США, Россию, Китай и Францию. Ко второму уровню — странам с меньшей боеготовностью — американский военачальник отнёс Германию и Италию.

"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", — подчеркнул генерал США, говоря об армии Соединённого Королевства.

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Кроме того, по словам источников телеканала, британский премьер Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты определённые меры, в том числе увеличение оборонного бюджета страны.

Ранее Лайф писал, что британская армия столкнулась с острым дефицитом кадров из-за увольнения 16 тысяч солдат в прошлом году. Вооружённым силам страны не хватает четырёх тысяч военнослужащих.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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