Американский генерал нелестно высказался об уровне британской армии

Генерал США в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что армия Соединённого Королевства больше не считается боевой силой высшего уровня. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники в оборонной сфере.

Некий высокопоставленный американский генерал выступил с такой оценкой прошлой осенью. К странам с боевой силой высшего уровня он отнёс США, Россию, Китай и Францию. Ко второму уровню — странам с меньшей боеготовностью — американский военачальник отнёс Германию и Италию.

"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", — подчеркнул генерал США, говоря об армии Соединённого Королевства.

Кроме того, по словам источников телеканала, британский премьер Риши Сунак рискует провалить роль "премьер-министра военного времени", если не будут приняты определённые меры, в том числе увеличение оборонного бюджета страны.