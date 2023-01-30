Лайф выяснил, как живёт семья основателя сети "Инвитро", поддерживающая Украину

Основатель известной в России сети лабораторий "Инвитро" Александр Островский покинул Россию и поддерживает Украину, а среди инвесторов сети есть фонд, который может быть связан с военными США. Лайф узнал, как живёт семья миллиардера.

Сейчас Островский занимается делами в Нью-Йорке, где зарегистрирована его новая компания — Vivax Bio. Она занимается поиском инвестиций на такие проекты, как биопринтинг и выращивание мяса на земле. Мать его детей, Наталья Музычкина, десять лет назад купила у Каменного моста в историческом центре Риги помещение, где открыла Музей моды. Ещё у неё есть двухуровневая квартира возле церкви Святого Петра.

Музычкина поддерживает проукраинские фестивали и петиции, а российские власти называет преступными. В Риге с ней живёт младшая дочь — Полина. Но чаще девушка находится в пригороде Лондона, где учится в театральном колледже Rose Bruford. Судя по соцсетям, когда началась СВО, к Наталье Музычкиной из Москвы переехали ещё два члена семьи Островского: старшая дочь Мария и зять.

100% доли "Инвитро" принадлежат кипрскому офшору Invitro Holding ltd. Кто им владеет и в каких пропорциях, неизвестно. Предположительно, это американский непубличный фонд Siguler Guff & Company. Основателем фонда является Джордж Сигулер. Он аналитик по гибридным войнам в RAND Corporation (исследовательский центр, который работает по заказам Минобороны и других ведомств США), член правления Фонда Карнеги, советник в Международном валютном фонде.