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30 января, 01:23

Францию призвали покинуть НАТО

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ

Франции необходимо выйти из НАТО после слов председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!" — написал политик в "Твиттере".

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфронтации с Россией

Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфронтации с Россией

А ранее в Германии рассказали о самом уязвимом месте во всей зоне НАТО. По словам лидера ХДС Фридриха Мерца, союзная и национальная оборона требует серьёзной реорганизации.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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