Францию призвали покинуть НАТО

Франции необходимо выйти из НАТО после слов председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!" — написал политик в "Твиттере".