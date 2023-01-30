Францию призвали покинуть НАТО
Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ
Франции необходимо выйти из НАТО после слов председателя военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!" — написал политик в "Твиттере".
А ранее в Германии рассказали о самом уязвимом месте во всей зоне НАТО. По словам лидера ХДС Фридриха Мерца, союзная и национальная оборона требует серьёзной реорганизации.
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