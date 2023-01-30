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30 января, 00:25

Шольц фразой "Не может быть и речи" ответил на вопрос о поставках самолётов Киеву

Канцлер Германии Шольц исключил передачу истребителей Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет усугублять конфликт с Россией, и исключил поставки Украине боевых самолётов. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel.

Глава немецкого правительства отметил, что не заинтересован в эскалации ситуации. Политик также категорически отверг идею отправки Киеву истребителей, заверив, что об этом "не может быть и речи". При этом канцлер ФРГ добавил, что поставки оружия Украине не делают Берлин участником конфликта.

Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине

Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине

Ранее Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжить. Немецкий канцлер перечислил и темы прошлых переговоров: конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановка на Запорожской АЭС. Но главным вопросом каждой беседы он назвал пути урегулирования конфликта на Украине.

Немцы обрадовались решению Шольца продолжать переговоры с Путиным

Немцы обрадовались решению Шольца продолжать переговоры с Путиным

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ТАСС / EPA / BENOIT TESSIER / POOL

Иван Косицын

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