Шольц фразой "Не может быть и речи" ответил на вопрос о поставках самолётов Киеву
Канцлер Германии Шольц исключил передачу истребителей Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет усугублять конфликт с Россией, и исключил поставки Украине боевых самолётов. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel.
Глава немецкого правительства отметил, что не заинтересован в эскалации ситуации. Политик также категорически отверг идею отправки Киеву истребителей, заверив, что об этом "не может быть и речи". При этом канцлер ФРГ добавил, что поставки оружия Украине не делают Берлин участником конфликта.
Ранее Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжить. Немецкий канцлер перечислил и темы прошлых переговоров: конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановка на Запорожской АЭС. Но главным вопросом каждой беседы он назвал пути урегулирования конфликта на Украине.
ТАСС / EPA / BENOIT TESSIER / POOL