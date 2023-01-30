Шольц фразой "Не может быть и речи" ответил на вопрос о поставках самолётов Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет усугублять конфликт с Россией, и исключил поставки Украине боевых самолётов. Об этом он сообщил в интервью газете Tagesspiegel.

Глава немецкого правительства отметил, что не заинтересован в эскалации ситуации. Политик также категорически отверг идею отправки Киеву истребителей, заверив, что об этом "не может быть и речи". При этом канцлер ФРГ добавил, что поставки оружия Украине не делают Берлин участником конфликта.