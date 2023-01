Известная по ролям в "Сверхъестественном" и "24 часа" Энни Вершинг умерла от рака

Также она озвучила и записала движения для героини Тесс в игре The Last of Us 2013 года. Артистка продолжала сниматься в кино даже после того, как узнала диагноз в 2020 году, сыграв в сериалах "Звёздный путь: Пикар" и "Новичок". У Вершинг осталось трое детей. Платформа GoFundMe организовала сбор средств в их поддержку.