"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 00:14

Известная по ролям в "Сверхъестественном" и "24 часа" Энни Вершинг умерла от рака

<p>Актриса Энни Вершинг. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1095640/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Актриса Энни Вершинг. Обложка © "Кинопоиск"

Американская актриса Энни Вершинг, известная по ролям в сериалах "24 часа" и "Сверхъестественное", умерла от рака в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Deadline.

Также она озвучила и записала движения для героини Тесс в игре The Last of Us 2013 года. Артистка продолжала сниматься в кино даже после того, как узнала диагноз в 2020 году, сыграв в сериалах "Звёздный путь: Пикар" и "Новичок". У Вершинг осталось трое детей. Платформа GoFundMe организовала сбор средств в их поддержку.

Умер создатель Мамонтёнка и кота Леопольда Вячеслав Назарук

Умер создатель Мамонтёнка и кота Леопольда Вячеслав Назарук

Ранее Лайф писал, что британская актриса Сильвия Симс скончалась в возрасте 89 лет. Широкую популярность она приобрела благодаря роли матери королевы Великобритании Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон в фильме "Королева" (2005).

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров