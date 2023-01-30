Известная по ролям в "Сверхъестественном" и "24 часа" Энни Вершинг умерла от рака
Актриса Энни Вершинг. Обложка © "Кинопоиск"
Американская актриса Энни Вершинг, известная по ролям в сериалах "24 часа" и "Сверхъестественное", умерла от рака в возрасте 45 лет. Об этом сообщает портал Deadline.
Также она озвучила и записала движения для героини Тесс в игре The Last of Us 2013 года. Артистка продолжала сниматься в кино даже после того, как узнала диагноз в 2020 году, сыграв в сериалах "Звёздный путь: Пикар" и "Новичок". У Вершинг осталось трое детей. Платформа GoFundMe организовала сбор средств в их поддержку.
Ранее Лайф писал, что британская актриса Сильвия Симс скончалась в возрасте 89 лет. Широкую популярность она приобрела благодаря роли матери королевы Великобритании Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон в фильме "Королева" (2005).