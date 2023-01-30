Названы основные правила вождения автомобиля в снег и гололедицу

Зимой дороги небезопасны для автолюбителей, поэтому в этот период необходим особый стиль вождения. Чтобы избежать аварии при гололедице, необходимо увеличить дистанцию от автомобиля впереди и избегать плотного потока машин, рассказал эксперт по безопасному вождению Михаил Горбачёв.

"Нужно переключить виртуальный рубильник в голове на зимний стиль вождения. Это означает, что вы автоматически увеличиваете дистанцию, перестаёте ездить, условно говоря, на бампере впередиидущего автомобиля. Дистанция вычисляется очень просто — это половина вашей скорости. Если вы едете со скоростью 80 км/ч, дистанция должна быть минимум 40 метров", — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Горбачёв добавил, что при наледи на асфальте дистанцию необходимо увеличить в два-три раза. Чтобы оценить расстояние между машинами, можно ориентироваться на столбы вдоль дороги, которые стоят в 50 метрах друг от друга. Эксперт посоветовал также избегать плотного потока машин.

По словам специалиста, одно из важных правил зимнего вождения — плавное управление автомобилем. Горбачёв советует избегать резких перестроений, тормозить плавно, не нажимать на педаль газа при повёрнутых колёсах. Если автомобиль не полноприводный, нужно поставить передние колёса строго прямо, чтобы преодолеть сугроб.