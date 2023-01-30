Рябков предупредил о печальных последствиях циничной игры с поставками оружия Киеву
Рябков: Игра с поставками вооружений Украине плохо закончится для тех, кто в неё играет
Игры с поставками вооружений Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что США являются не только "главным дирижёром" в украинском кризисе, но и его основным выгодоприобретателем.
"Среди прочего в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и всё это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".
Как уточнил Рябков, Вашингтон, изымая у союзников технику и отправляя её Киеву "на утилизацию", рассчитывает навязать партнёрам новые многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения.
"Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в неё сейчас самозабвенно играет", — подчеркнул замглавы российского МИДа.
Как сообщал Лайф, страны Запада объявили, что готовы выделить Украине очередной пакет военной помощи. Так, например, США решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Украинский посол во Франции Вадим Омельченко заявил, что страны Запада обещали передать Киеву 321 тяжёлый танк. При этом, указал он, власти страны настаивают на ускорении процесса поставок.
t.me / MID_Russia