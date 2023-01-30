Рябков предупредил о печальных последствиях циничной игры с поставками оружия Киеву

Игры с поставками вооружений Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что США являются не только "главным дирижёром" в украинском кризисе, но и его основным выгодоприобретателем.

"Среди прочего в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и всё это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Как уточнил Рябков, Вашингтон, изымая у союзников технику и отправляя её Киеву "на утилизацию", рассчитывает навязать партнёрам новые многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения.