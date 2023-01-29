Большой театр бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой Как девочка, мечтавшая о карьере балерины, стала уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве. 28 января, 23:40 Фото © LIFE / Евгений Паничкин

"Начнём рабочий год с победы по законотворчеству", — сразу же после рождественских каникул сообщила в телеграм-канале бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. По её словам, "ещё осенью командой уполномоченного была выдвинута инициатива по исключению из налогообложения единовременных выплат работникам, призванным на военную службу по мобилизации". И Министерство труда поддержало эту идею, которая затем "была реализована федеральным законом".

И таких побед на счету Татьяны Минеевой за четыре года работы на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей столицы множество. Однако как же попала хрупкая блондинка на столь, казалось бы, неженскую должность и как ей удаётся справляться с этой непростой работой?

Мечта

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

В детстве ни о каком бизнесе или политике Татьяна и не думала. Она мечтала о балете, хотела танцевать в Большом театре, представлять свою страну на лучших сценах мира, стать примой. И стала. 15 лет занималась балетом в Астраханском театре классического танца, получив престижную должность. Однако, когда детство закончилось и пришло время выбирать жизненный путь, отец убедил дочку оставить балет и выбрать что-нибудь не столь эфемерное. Тем более что профессиональный век балерины недолог. Татьяна должна была ехать в школу Большого театра, но согласилась с отцом. Правда, решение отказаться от мечты далось нелегко.

— Мне пришлось замкнуться в себе и доказать, что я чего-то стою. Я потом поблагодарила папу за это его жёсткое, как мне казалось, требование, — рассказала Татьяна в интервью проекту "Изнанка".

Сейчас она понимает, что задатки и интерес к общественной и политической деятельности, так же как и тяга к балету, у неё были с детства. Общественной работой она занималась уже в школе, где была старостой, а потом в колледже и вузе.

— Балет дал мне характер и умение красиво подавать себя, а школа, колледж и университет научили объединять людей. Мне было не всё равно, какой у нас преподаватель, какая еда в столовой. Всегда были интересны сами проекты. Пионервожатых я не застала, но можно сказать, что пионервожатой я была, — говорит она.

Карьера

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

Когда Татьяна защищала диплом после окончания технического университета, председателем экзаменационной комиссии был губернатор Астраханской области Александр Жилкин. И он предложил девушке пойти работать в правительство региона, выбрав любой отдел по желанию. В то время вышел закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Диплом Татьяны был по этой же теме. И она попросилась в соответствующее подразделение. В команде губернатора проработала несколько лет, пройдя путь от главного специалиста до руководителя органа власти — Агентства по привлечению инвестиций.

А потом приняла участие в конкурсе, объявленном Агентством стратегических инициатив, и была приглашена в Москву. В столице создала Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса для предпринимателей, а затем откликнулась на предложение "Деловой России", где стала вице-президентом. Именно там она и познакомилась с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который рекомендовал её кандидатуру на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы.

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

"Знаю Татьяну много лет. Это очень активный, неравнодушный человек. Она выстроила московское отделение "Деловой России" буквально с нуля. Сейчас это отделение стало одним из ведущих и тесно сотрудничает с властями Москвы в сфере защиты бизнеса, поднимая в том числе системные проблемы", — отзывался о ней омбудсмен.

— Для меня это было очень неожиданно. Я кандидат экономических наук, я не имею юридического образования. И мне всегда казалось, что омбудсмены — это люди, которые должны знать все законы, — рассказала Татьяна.

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

Но сейчас, по её словам, она рада, что её мышление не ограничено юридическими рамками. Это позволяет шире смотреть на вещи и находить больше вариантов решения тех или иных проблем. Что же касается юридической стороны, то помимо того, что "сама уже все законы выучила", она привлекла в свою команду 260 юристов, работающих на общественных началах. А всего в команде омбудсмена при 13 штатных сотрудниках более тысячи общественников, работающих по множеству направлений — от юридической защиты и консультирования бизнесменов до образовательных программ и коммуникации бизнеса с властями и между самими предпринимателями.

Если у кого-то сложилось впечатление, что всё в жизни Татьяне давалось легко и она без усилий, играючи, просто перепархивала с одной ступеньки карьерной лестницы на другую, то это не так.

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

— Когда я работала в Астраханской области, это полумусульманский регион, то женщине получить назначение на должность просто так было вообще нереально. Мужчин всех назначали, а я должна была доказывать, что достойна той или иной должности. Обязательно конкурс со всеми тестированиями и нервотрёпками. И где-то семь конкурсов на назначение мне пришлось пройти. Ни одна должность мне просто так не давалась, — поделилась Татьяна.

Личное

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

Татьяна мама троих детей, у неё два сына и дочка. Поначалу, по её словам, она на первое место поставила работу. Когда рожала детей, не уходила в декрет, но всё успевала: и кормить, и воспитывать. Однако со временем поняла, что "всё делала неправильно", и переосмыслила своё отношение к жизни.

Сейчас на первом месте для неё её дети, семья и собственное психологическое состояние. А работа — это такой лайфстайл, и делать её нужно так, чтобы получать от этого удовольствие. Татьяна не замужем, но не собирается ставить крест на личной жизни.

— Я планирую выйти замуж, планирую рожать детей, потому что мне это нравится, — говорит она.

Что же касается детской мечты, то сейчас она понимает, что важно не то, чем человек занимается, а то, как он к этому относится. И что её детская мечта никуда от неё не ушла, она воплощается прямо здесь и сейчас, в её жизни.

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

— Я поняла, что Большой театр продолжается. Очень большой. Столько сцен, столько людей, разных постановок. Поэтому всё происходит правильно, — говорит она.

Фото © LIFE / Евгений Паничкин

Справка

Татьяна Владимировна Минеева Родилась 3 октября 1980 года в Астрахани. В 2004 году окончила Астраханский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". В 2005–2013 годах работала в Правительстве Астраханской области, Агентстве стратегических инициатив, Клубе лидеров по продвижению инициатив бизнеса. С 2013 года — вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 22 февраля 2019 года указом мэра Москвы Сергея Собянина назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей столицы. Кандидат экономических наук. Председатель Общественного совета при Департаменте образования Москвы. Член общественно-делового совета по национальному проекту "Образование". Член Общественной палаты Московской области. Учредитель благотворительного фонда "Нужны друг другу". Автор книги "Как дружить с государством".

Авторы Владимир Павлов