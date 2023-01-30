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30 января, 02:06

Украину сочли сторонницей третьей мировой войны

Американский журналист Блюменталь назвал Украину сторонницей третьей мировой войны

Реакция украинских властей на атаки по Ирану свидетельствует о желании Киева развязать третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

"Украинские официальные лица и сторонники постмайданного националистического режима бурно празднуют вчерашние атаки израильских беспилотников на иранские военные объекты, тем самым укрепляя роль самого заядлого сторонника третьей мировой войны", — написал обозреватель в "Твиттере".

В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам по военным объектам в Иране

В Пентагоне заявили о непричастности США к ударам по военным объектам в Иране

Напомним, в иранском городе Исфахан атаке беспилотников подвергся склад с боеприпасами Минобороны страны, после чего на объекте произошёл взрыв. Один из дронов был сбит, два других перехвачены. Предприятие получило незначительные повреждения, в результате происшествия никто не пострадал. Телеканал Al Arabiya сообщал, что к атаке на завод причастна американская авиация. Однако в Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к атакам на военные объекты Тегерана.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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