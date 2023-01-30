Экс-премьер Британии Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях перед началом СВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в феврале 2022 года провёл "очень долгий и максимально экстраординарный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным. По словам экс-главы Правительства Соединённого Королевства, чьи слова приводит газета The Telegraph, российский лидер пытался внушить страх в ответ на его предупреждения о недопустимости начала спецоперации.

"Он (Путин. — Прим. ред.) сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идёт речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", — рассказал Джонсон.

Экс-премьер также добавил, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны РФ против Украины станет "полной катастрофой", приведёт к санкциям Запада в отношении Москвы и приближению НАТО к российским границам. При этом в ходе переговоров Джонсон предупредил Путина, что Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. По словам британского политика, вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Париж и Берлин.