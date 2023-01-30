В Австралии радиоактивная капсула выпала из грузовика при перевозке

Горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла капсулу с радиоактивным веществом при перевозке из шахты в Ньюмане на склад в городе Перт в Западной Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Вероятно, контейнер размером восемь на шесть миллиметров выпал из грузовика из-за ослабшего крепления. В серебряном цилиндре величиной с монету находится цезий-137 — высокорадиоактивный изотоп, длительный контакт с которым вызывает ожоги, острую лучевую болезнь и рак. При этом пропажу капсулы заметили лишь спустя девять дней после случившегося.

Власти штата рекомендовали местным жителям в случае обнаружения ёмкости держаться от неё на расстоянии не менее 16 футов (4,87 метра). Департамент пожарной и аварийной службы направил на поиски специалистов с портативными устройствами обнаружения радиации и металлоискателями. Также используются данные GPS грузовика, чтобы определить точный маршрут, по которому проехал водитель. При этом власти обеспокоены тем, что капсула могла застрять в шине другого автомобиля и сейчас находится в сотнях километров от места поиска.