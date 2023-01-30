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30 января, 03:18

В Австралии радиоактивная капсула выпала из грузовика при перевозке

ABC News: Грузовик Rio Tinto потерял на дороге в Австралии радиоактивную капсулу

Горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла капсулу с радиоактивным веществом при перевозке из шахты в Ньюмане на склад в городе Перт в Западной Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Вероятно, контейнер размером восемь на шесть миллиметров выпал из грузовика из-за ослабшего крепления. В серебряном цилиндре величиной с монету находится цезий-137 — высокорадиоактивный изотоп, длительный контакт с которым вызывает ожоги, острую лучевую болезнь и рак. При этом пропажу капсулы заметили лишь спустя девять дней после случившегося.

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Власти штата рекомендовали местным жителям в случае обнаружения ёмкости держаться от неё на расстоянии не менее 16 футов (4,87 метра). Департамент пожарной и аварийной службы направил на поиски специалистов с портативными устройствами обнаружения радиации и металлоискателями. Также используются данные GPS грузовика, чтобы определить точный маршрут, по которому проехал водитель. При этом власти обеспокоены тем, что капсула могла застрять в шине другого автомобиля и сейчас находится в сотнях километров от места поиска.

А ранее доктор наук Роман Шамин назвал приложение для смартфона, измеряющее уровень радиации. По словам физика, матрицы встроенных камер современных гаджетов довольно чувствительны, причём не только к видимому свету, но и к коротким волнам, в том числе гамма- и рентгеновскому излучению.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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