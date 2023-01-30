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30 января, 03:40

Вулкан Чикурачки на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до четырёх километров

Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир в Сахалинской области днём 30 января выбросил пепел на высоту до четырёх километров. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эруптивная деятельность вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф протянулся примерно на 70 километров к востоку от вулкана", — сказано в записи.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. О выпадении пепла в близлежащих населённых пунктах не сообщается.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Ранее Лайф писал, что в провинции Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. По словам местных властей, вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту в полторы тысячи метров.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

Юлия Коновалова

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