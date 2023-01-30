МВД: Пятиклассник в Ачинске попал в больницу после избиения одноклассниками

В Ачинске 12-летний подросток попал в больницу после избиения одноклассниками. Теперь в деле разбирается полиция, информирует ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним поступил 12-летний ребёнок с различными травмами. Как установили полицейские, пятикласснику в ходе конфликтной ситуации нанесли удары и причинили физическую боль трое одноклассников", — говорится в сообщении.

Информация поступила в ведомство ещё 27 января, правоохранители оперативно установили всех участников происшествия. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали проверку, выясняются все обстоятельства конфликта.