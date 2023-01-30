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30 января, 05:18

Эрдоган: Турция не получила от США ни обещанные истребители F-35, ни деньги за них

США обещали поставить Турции истребители F-35, однако не сделали этого, равно как и не вернули деньги, которые были потрачены на их приобретение. Об этом Anadolu рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сейчас мы ведём переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолёты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около одного миллиарда 400 миллионов долларов. Самолётов нет, и деньги не возвращены", — отметил турецкий лидер.

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Напомним, США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. Как заявлял Реджеп Эрдоган, Анкару не волнует отказ Вашингтона продавать истребители, как и реакция Штатов на закупку ею оборонных систем.

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dpa/picture-alliance

Артур Белкин

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