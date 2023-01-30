Американский военный рассказал, зачем на самом деле нужна отправка Abrams на Украину

Отправка танков Abrams и Leopard на Украину не будет способна изменить ситуацию в зоне конфликта и является информационной операцией. Об этом Breitbart рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", — отметил Дэвис.

Решение западных стран отправить танки на Украину — "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя, к тому же вопросы вызывает и эффективность бронемашин. К тому же подобные действия Вашингтона и других стран НАТО только обостряют ситуацию и ведут к столкновению альянса с РФ, что может привести к ядерной войне.