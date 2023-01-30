"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 05:46

Американский военный рассказал, зачем на самом деле нужна отправка Abrams на Украину

Подполковник армии США Дэвис назвал информационной операцией отправку танков на Украину

Отправка танков Abrams и Leopard на Украину не будет способна изменить ситуацию в зоне конфликта и является информационной операцией. Об этом Breitbart рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", отметил Дэвис.

Решение западных стран отправить танки на Украину — "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя, к тому же вопросы вызывает и эффективность бронемашин. К тому же подобные действия Вашингтона и других стран НАТО только обостряют ситуацию и ведут к столкновению альянса с РФ, что может привести к ядерной войне.

Рябков предупредил о печальных последствиях циничной игры с поставками оружия Киеву

Рябков предупредил о печальных последствиях циничной игры с поставками оружия Киеву

Ранее же Лайф рассказывал, что США не смогут поставить на Украину танки Abrams ранее конца 2023 – начала 2024 года. Сделаны они будут без брони из обеднённого урана.

Обложка ©

EPA/TASS

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров