Американский военный рассказал, зачем на самом деле нужна отправка Abrams на Украину
Подполковник армии США Дэвис назвал информационной операцией отправку танков на Украину
Отправка танков Abrams и Leopard на Украину не будет способна изменить ситуацию в зоне конфликта и является информационной операцией. Об этом Breitbart рассказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", — отметил Дэвис.
Решение западных стран отправить танки на Украину — "огромная информационная операция", которая не имеет ничего общего с успехами на поле боя, к тому же вопросы вызывает и эффективность бронемашин. К тому же подобные действия Вашингтона и других стран НАТО только обостряют ситуацию и ведут к столкновению альянса с РФ, что может привести к ядерной войне.
Ранее же Лайф рассказывал, что США не смогут поставить на Украину танки Abrams ранее конца 2023 – начала 2024 года. Сделаны они будут без брони из обеднённого урана.
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EPA/TASS