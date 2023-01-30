В обновлённые магазины Zara завезут коллекцию, разработанную специально для России

В обновлённых магазинах Zara будут представлены коллекции, которые разрабатываются специально для России и с учётом климатических особенностей страны. Об этом ТАСС заявила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.

"Это будет абсолютно другой магазин, который отличается в первую очередь коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex", — отметила Цветкова.

По мнению эксперта, первые магазины должны открыться в столичных торговых центрах, а цены останутся в пределах концепции Zara. Согласно предварительным данным, новые магазины получат название Maag. Как заверил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, открыться они могут уже в феврале, если к этому времени будет завезена весенняя коллекция. В противном случае начало работы обновлённых магазинов может сдвинуться на три месяца.