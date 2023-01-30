Рябков заявил, что переговоры по обмену заключёнными не следует освещать публично

Россия и Соединённые Штаты продолжат переговоры по обмену заключёнными, но их не следует публично освещать. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что обмен заключёнными является крайне деликатной материей, которая напрямую затрагивает судьбы людей. Всё-таки, продолжил Рябков, это арестованные и удерживаемые за определённые действия, например за шпионаж, контрабанду наркотиков, а россияне в США сидят по политическим мотивам или преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. Поэтому вряд ли возможен обмен по формуле "всех на всех".

"Скажу прямо: такая сверхчувствительная тема, как обмен заключёнными, любит тишину. Выносить её в публичную плоскость не следует, поскольку опыт показывает, что это явно не способствует выходу на конкретные результаты", — отметил Рябков.

По его словам, Россия и США ведут переговоры по конфиденциальному каналу, который доказал свою эффективность, когда состоялся обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида и Виктора Бута на Бриттни Грайнер. В настоящий момент у наших властей нет точных данных обо всех россиянах, которые находятся в местах лишения свободы в Штатах, но их гораздо больше, чем американцев в России, подчеркнул Рябков.