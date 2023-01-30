Рябков заявил, что переговоры по обмену заключёнными не следует освещать публично
Рябков: Россия и США продолжат обсуждать обмен заключёнными, это не надо освещать публично
Россия и Соединённые Штаты продолжат переговоры по обмену заключёнными, но их не следует публично освещать. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что обмен заключёнными является крайне деликатной материей, которая напрямую затрагивает судьбы людей. Всё-таки, продолжил Рябков, это арестованные и удерживаемые за определённые действия, например за шпионаж, контрабанду наркотиков, а россияне в США сидят по политическим мотивам или преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. Поэтому вряд ли возможен обмен по формуле "всех на всех".
"Скажу прямо: такая сверхчувствительная тема, как обмен заключёнными, любит тишину. Выносить её в публичную плоскость не следует, поскольку опыт показывает, что это явно не способствует выходу на конкретные результаты", — отметил Рябков.
По его словам, Россия и США ведут переговоры по конфиденциальному каналу, который доказал свою эффективность, когда состоялся обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида и Виктора Бута на Бриттни Грайнер. В настоящий момент у наших властей нет точных данных обо всех россиянах, которые находятся в местах лишения свободы в Штатах, но их гораздо больше, чем американцев в России, подчеркнул Рябков.
"Госдепартамент систематически игнорирует неоднократные обращения российского посольства в Вашингтоне с просьбой предоставить соответствующую информацию", — добавил Рябков.
Напомним, 12 января в России освободили ветерана ВМС США Тэйлора Дадли. Его в апреле 2022 года задержали российские пограничники после того, как он с "неизвестными целями" проник в Калининградскую область из Польши. При этом Госдеп США заявил, что в курсе сообщений о депортации Дадли и считает своим приоритетом обеспечение безопасности соотечественников за рубежом.
VK / МИД России