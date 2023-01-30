Эрдоган заявил, что у Макрона нет квалификации быть президентом Франции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с газетой Star заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы занимать пост главы государства, и ведёт нечестную политику.
"Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите: в настоящее время они эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дало срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того так же поступит", — отметил Эрдоган.
Турецкий лидер также рассказал, что у него было множество переговоров с Макроном, однако французский президент, по словам Эрдогана, не был на них честен, что ведёт к отсутствию доверия между главами государств.
Ранее же Реджеп Эрдоган охарактеризовал свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным как честные и уважительные. По его словам, такими же являются и взаимоотношения Турции и России в целом.
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AP / TASS