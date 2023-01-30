В МИД РФ заявили о приверженности ДСНВ

"Российская Федерация остаётся приверженной ДСНВ. Мы добросовестно, в полном объёме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере", — сказал он.

По словам Рябкова, вместе с тем есть международно-правовая оговорка на случай, "если обстоятельства остаются без изменений". Она говорит о том, что важно учитывать, насколько обстоятельства, которые имели место при заключении соглашения, остаются неизменными. США подписались под тем, что работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, а вместе с тем руководствуются принципом неделимой безопасности. По словам Рябкова, США эти положения грубо и цинично нарушают своими шагами, которые направлены на решение "русского вопроса" "через фронтально-агрессивное действие", балансирующее на грани прямого столкновения Штатов и НАТО с РФ.