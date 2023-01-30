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30 января, 07:09

В МИД РФ заявили о приверженности ДСНВ

Рябков: США нарушают преамбулу ДСНВ, агрессивно при этом сдерживая РФ

Россия сохраняет приверженность Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а вот США нарушают его преамбулу. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".

"Российская Федерация остаётся приверженной ДСНВ. Мы добросовестно, в полном объёме соблюдаем все установленные договором количественные и качественные ограничения, продолжаем предусмотренный им информобмен, который обеспечивает необходимый уровень транспарентности и предсказуемости в стратегической сфере", — сказал он.

По словам Рябкова, вместе с тем есть международно-правовая оговорка на случай, "если обстоятельства остаются без изменений". Она говорит о том, что важно учитывать, насколько обстоятельства, которые имели место при заключении соглашения, остаются неизменными. США подписались под тем, что работают над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве, а вместе с тем руководствуются принципом неделимой безопасности. По словам Рябкова, США эти положения грубо и цинично нарушают своими шагами, которые направлены на решение "русского вопроса" "через фронтально-агрессивное действие", балансирующее на грани прямого столкновения Штатов и НАТО с РФ.

Рябков заявил, что переговоры по обмену заключёнными не следует освещать публично

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Ранее Рябков заявил, что НАТО зомбирует соседние с РФ страны "русофобскими страшилками". По его словам, власти США не слышали и не воспринимали всерьёз предупреждения России, а "лишь продолжали всячески науськивать" Киев против Москвы.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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