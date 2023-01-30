Стало известно, когда в школах появится учебник истории с главой об СВО

Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", — сказал он.