Стало известно, когда в школах появится учебник истории с главой об СВО
Глава Минпросвещения Кравцов: Учебник истории с главой об СВО может появиться с 1 сентября
Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".
"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что в новых школьных учебниках истории будет рассказываться о проведении специальной военной операции, присоединении новых регионов к РФ и санкциях против России.
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