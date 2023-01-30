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30 января, 07:14

Стало известно, когда в школах появится учебник истории с главой об СВО

Глава Минпросвещения Кравцов: Учебник истории с главой об СВО может появиться с 1 сентября

Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", — сказал он.

Россияне смогут отблагодарить своих учителей в рамках масштабной акции от Минпросвещения

Россияне смогут отблагодарить своих учителей в рамках масштабной акции от Минпросвещения

Ранее Лайф писал о том, что в новых школьных учебниках истории будет рассказываться о проведении специальной военной операции, присоединении новых регионов к РФ и санкциях против России.

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Pixnio

Илья Суриков

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