Надвигается передел на финансовых рынках: В какой валюте не стоит хранить сбережения Начало февраля может быть очень непростым для финансовых рынков. В какой валюте сейчас стоит хранить деньги, а откуда лучше забрать сбережения? 29 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Доллар США

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Курс доллара в России, строго говоря, отражает курс самого рубля, а не валюты США. В глобальном плане (к другим базовым валютам) доллар слабеет и, по всей видимости, будет дальше слабеть. Но в паре с рублём мы этого не увидим. Просто доллар в обозримой перспективе для нас будет расти не так быстро, как другие валюты. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Он добавил, что сейчас доллар нашёл равновесие около 70 и там, вероятнее всего, останется в ближайшие месяцы. Могут быть колебания вокруг данной отметки до 65 вниз и 75 вверх, но пока уровень 70 выглядит справедливым. Это значит, что никаких заработков на курсе ждать не стоит, но и потерь не будет.

— Экспериментировать сегодня вряд ли стоит. Вполне очевидно, что в наступившем году доллар будет находиться у отметки 70 рублей. При ожидаемом снижении уровня инфляции в два раза инвестировать и пережидать геоэкономические бури лучше всего в отечественной валюте и рублёвых инструментах, — считает экономист, директор по коммуникациям Bitriver Андрей Лобода.

Говоря про валюту и вложения в неё, нужно иметь в виду главный фактор этого года — глобальную рецессию, которая затронет развитые страны и развивающиеся рынки. Поэтому нужно понимать: обесцениваться быстрее будут валюты развивающихся стран, тогда как доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, австралийский и канадский доллар — валюты развитых рынков, входящие в валютную корзину МВФ. Даже в случае жесточайшего кризиса они будут падать к доллару меньше, чем дирхам, турецкая лира или российский рубль. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Дирхам

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Дирхам — это прямой заменитель доллара США, как, кстати, и гонконгский доллар. Их курс жёстко привязан к американской валюте.

— Поэтому вы ничего не проиграете и не выиграете относительно доллара, покупая данные валюты. Если вам не нужно выводить валюту из России, но вы опасаетесь за сохранность долларов США в российских банках или бумажных банкнотах, то берите обезличенную валюту Гонконга или ОАЭ. Эффект в рублях будет такой же, как при покупке и хранении долларов, — рекомендовал Валерий Емельянов.

Андрей Лобода обратил внимание, что дирхамы не торгуются пока на Мосбирже, а после запуска валютной пары с рублём стоит присмотреться к результатам торговли у институциональных инвесторов.

Евро

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Сейчас евро быстро укрепляется против доллара, поскольку доллар слабеет (ключевая ставка перестаёт расти), а у евровалюты ещё многое впереди в этом плане. Большая часть восстановительного роста для евро пройдена, но в принципе он может дойти до 1,1–1,15 доллара и там остановиться на несколько месяцев. Так считает Валерий Емельянов.

— В рублях это чуть менее 80 за евро. Если рубль будет колебаться вокруг доллара с размахом +/- 5 рублей вокруг отметки 70, то в евро это может выглядеть как колебания 77–87 (при нынешнем курсе 75). То есть спасаться от слабости рубля может быть выгоднее с евро, чем с долларами, — считает Валерий Емельянов.

Юань

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В прошлом году юань терял к доллару до 15%, рассказал Валерий Емельянов, но уже две трети этого падения он отыграл и сейчас торгуется около своих средних многолетних значений. Поводов для дальнейшего укрепления юаня не видно: экономика открывается, монетарных ограничений со стороны властей не требуется, инфляция умеренная. Юань, как и доллар, пока будет колебаться против рубля вблизи сегодняшних значений с редкими походами вверх и вниз в пределах 10%.

Впрочем, в обращении с этой валютой нужно учитывать важный нюанс. Юань жёстко регулируется властями Китая. Соответственно, он может быть девальвирован в любой момент. И такие эпизоды в истории Китая были уже не раз.

— Юань славится на рынке нерыночным курсообразованием. Долю портфеля с ним можно приблизить до 10% от суммы инвестиций, — пояснил Андрей Лобода.

Турецкая лира

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Валерий Емельянов считает, что, даже если вы находитесь в Турции или собираетесь потратить существенную часть своих денег в этой стране, благоразумно хранить их в любой другой валюте. Рубли будут безопаснее, чем лиры. Но, по его мнению, лучше доллары, а ещё лучше — евро. С юанями может быть сложно в плане переводов, будут потери на более частой конвертации, чем с долларами или евро.

— Лира — очень опасная для сбережений валюта на данном этапе. В стране проводится безответственная монетарная политика, когда инфляцию пытаются гасить через снижение ставки, искусственно поддерживая курс лиры против доллара. Как минимум до местных выборов президента Турция может продолжать это делать, — добавил Валерий Емельянов.

Андрей Лобода отметил, что от лиры инвесторов сейчас отталкивает двузначная инфляция в Турции. Впрочем, он предупредил, что сейчас потерять деньги можно на любом зарубежном финансовом инструменте. Сложная ситуация в мировой экономике значительно повышает риски обесценивания доллара, евро и многих других первоклассных биржевых активов.

Авторы Нина Важдаева