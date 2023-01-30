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Регион
Опубликовано 30 января 2023, 07:31
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Пушилин заявил о продвижении российских войск в Артёмовске

Российские войска продвигаются вперёд на основных участках в Артёмовске, но об оперативном окружении ВСУ в этом районе пока говорить рано, продолжаются ожесточённые бои. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Преждевременно пока говорить об оперативном окружении Артёмовска. Продолжаются достаточно ожесточённые бои, там ЧВК "Вагнер" продолжает действие в ежедневном формате — и днём и ночью. Там идут где-то позиционные противостояния, но на основных участках мы видим продвижение вперёд",  сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Также Пушилин назвал приоритетной задачей ВС РФ перерезать дорогу Часов Яр – Артёмовск. Это один из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника.

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ВСУ бросили при бегстве из Артёмовска тела иностранных наёмников без голов и кистей рук

Также глава ДНР рассказал, что российские военные закрепились в восточной части города Угледара и продолжают продвижение на данном направлении.

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VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
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