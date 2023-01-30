Кто на самом деле будет управлять танками "Леопард" и "Абрамс" на Украине Лайф вместе с военными экспертами спрогнозировал, насколько быстро ВСУ могут начать контрнаступление, на каких направлениях и почему большую часть соединений могут составить иностранцы. 88620 88620 Фото © Shutterstock

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На днях глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Киев получит танки Leopard 2 через три-четыре месяца. Танки Abrams M1 прибудут на Украину ещё позже. Партнёры также пообещали большое количество самой разной европейской техники. Важно понимать, что вопрос с её поставками бесповоротно решён. При этом встаёт вопрос, кто ими будет управлять.

Ходят слухи, что когда западная техника попадёт на линию фронта, её будут ждать уже подготовленные экипажи. Вопрос — каков будет национальный состав экипажей западной техники. Многое указывает на то, что там будут не только украинцы.

Для начала соберём воедино сводки последних недель о поставках техники на Украину.

БМП Bradley, Marder и БТР Stryker на Украине

БМП M2 Bradley. Фото © Shutterstock

В начале 2023 года стало известно, что США намерены передать Украине комплект БМП M2 Bradley, а ФРГ — некоторое количество БМП Marder.

По данным агентства Reuters и издания Der Spiegel, это будет примерно 50 БМП Bradley и около 40 БМП Marder. Ранее Лайф писал о том, что эти машины будут эффективны в составе оперативных манёвренных групп, а также рейдовых и обходящих отрядов.

Вслед за этой новостью 11 января 2023-го издание Politico написало о том, что в новый пакет военной помощи Украине войдут также около 100 БТР Stryker.

14 января офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил информацию о том, что Британия вскоре передаст Киеву 14 танков Challenger 2. 27 января 2023-го глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Польша поставит на Украину 60 танков PT-91 Twardy.

О полном списке очередного американского пакета военной помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов говорить можно долго, он даже в предварительном виде включал в себя свыше 20 позиций.

Но "гвоздём программы" стали американские Abrams M1 и немецкие Leopard 2, по поводу которых на Западе разгорелись нешуточные прения, которые уже позади. По факту: танки будут, но где взять специалистов?

Abrams и Leopard на Украине

Abrams. Фото © Shuterstock

25 января Джо Байден одобрил отправку 31-го танка Abrams, а Олаф Шольц — 14 танков Leopard 2, заодно сняв запрет на реэкспорт этих танков другими странами.

К инициативе подключились лидеры западных стран — премьер Нидерландов Марк Рютте, министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью и другие. По данным ВВС, со ссылкой на источники в Социал-демократической партии Германии, суммарно Украина может получить около 80 танков Leopard 2.

Встаёт вопрос о логистике и инфраструктуре под эту технику. А самое главное — кто будет танками управлять.

Сколько учиться на танкиста — Abrams, Leopard, Leclerc

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По словам чиновника Минобороны Британии Алекса Чалка, для подготовки экипажей на Challenger 2 нужно минимум 100 дней. Если точнее: подготовка командира отряда занимает 107 дней, командира экипажа — 85 дней, стрелка — 33 дня, водителя — 46 дней. И к марту Киев точно не успевает. За это время они успеют подготовить только стрелков, если обучать своих — местных.

Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц ранее заявлял, что на танки Leopard 2, чтобы экипаж мог выполнять задачи начального уровня, нужно три месяца подготовки. Обучение обращению с немецкими БМП Marder занимает до 60 дней минимум. Столько же примерно требуется для подготовки экипажа Bradley. Под PT-91 Twardy, основанный на лицензии советского танка Т-72М1 тоже, может быть, уйдёт меньше времени на подготовку, но Киев также не успеет до весны.

Танки Leclerc — принципиально другая машина. На переобучение опытного танкиста, ранее работавшего с другой техникой, по словам военных экспертов, требуется три-четыре месяца минимум.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, три-четыре месяца на подготовку специалиста "с нуля" — это вообще "ни о чём", тем более если говорить об основных боевых машинах западных стран.

— Подготовка танкиста, по-хорошему — это год-два. Такой техникой управляют профессионалы, а не призывники. Leopard 2 или Challenger 2 — сложные машины, напичканные электроникой. Одно неверное движение может вывести танк из строя, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

А теперь посмотрим, сколько нужно Киеву специалистов под все эти танки.

Подготовка к контрнаступлению — 2023

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Экипаж БМП Bradley и Marder — три человека. Киеву нужно под 50 машин Bradley 150 человек экипажа. Под 40 машин Marder — 120 человек.

В БТР Stryker экипаж состоит из двух человек. На обещанные 100 машин нужно как минимум 200 специалистов. В Challenger 2 — четыре человека экипажа, для 14 машин, которые пообещала Британия, нужно 56 специалистов. Под PT-91 Twardy, а их Киев может получить 60 единиц, нужно 180 человек экипажа.

В Leopard 2 и Abrams M1 экипажи по четыре человека (командир, наводчик, заряжающий и водитель), поскольку отсутствует автомат заряжания. Итого — 320 человек под обещанные 80 танков Leopard 2, 124 человека — под Abrams M1.

Суммарно Украине нужно около 1200 высококлассных специалистов — командиров отрядов и экипажей, водителей танков, стрелков, наводчиков, заряжающих. А может, и больше.

Президент США Джо Байден, заявляя о выделении Украине танков Abrams, также анонсировал украинское контрнаступление.

— С приближением весны украинские силы занимаются защитой подконтрольных им территорий и готовятся к дополнительным контрнаступлениям, — заявил на днях президент США Джо Байден.

По словам члена главного совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова, анонсированное контрнаступление может состояться в конце марта – начале апреля. Но оно вряд ли будет полномасштабным. Тем более что ВС РФ не будет сидеть сложа руки.

— Могу предположить, что ВСУ попробуют провести весной наступление на южном фланге. Основная цель — отрезать нам сухопутный коридор в Крым. Мы это прекрасно понимаем, поэтому встретим ВСУ во всеоружии, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Проблемы украинской армии — 2023

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По словам чиновника Минобороны Британии (с октября 2022 года) Алекса Чалка, 14 танков Challenger 2 прибудут на Украину в конце марта.

Германия обещала отправить Leopard 2 до конца марта.

Поставку Abrams M1 целесообразно рассматривать в качестве отдалённой перспективы вне грядущей весенней кампании. Ситуация с БМП Bradley и Marder, по словам западных военных чиновников — "вопрос ближайших недель".

Нормально к этому времени Киев сможет подготовить только стрелков. А нужны ещё командиры, заряжающие и другие специалисты. В случае с военной техникой также всегда следует держать в уме специалистов, которые будут ремонтировать танки, таких в ВСУ нет, значит, придётся привлекать западных.

Соответственно, к марту Киев точно не успеет подготовиться. Апрель тоже под большим вопросом.

По словам военных экспертов, скорее всего, ВСУ выпустит танки на поле битвы "как есть" — в том виде, в каком они успеют подготовить за 3–5 недель. Говорить о каком-то суперосознанном обучении нельзя, и, скорее всего, часть экипажа составят поляки.

Польские наёмники на Украине

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Стоит вспомнить, что в начале декабря 2022-го Польское радио публиковало информацию о начале сбора средств на закупку зимнего снаряжения и оборудования для военных будущей бронетанковой бригады имени Пшецлава Ланцкоронского. Тогда же жители Харькова, Славянска, Краматорска и Днепропетровска жаловались на новый всплеск мобилизации. Если сложить "два плюс два", получится, что:

— Подчинённые — это "туземцы" из украинцев, а командовать будут польские офицеры. При этом польские военные будут, скорее всего, числиться в качестве инструкторов. А так это будут наёмники, сотрудники ЧВК, — отмечал военный эксперт Алексей Леонков.

В ноябре 2022-го издание Niezależny Dziennik Polityczny писало, что Польша уже вводит на Украину военный контингент под видом наёмников. К тому моменту Киеву уже катастрофически недоставало местных специалистов среди офицеров, и власть приняла "соломоново решение": набрать низшее звено среди местных, а командование сохранить за польскими офицерами.

Примечательно, что в декабре 2022-го в польский Сейм был внесён законопроект о снятии уголовной ответственности с поляков, служащих в ВСУ без соответствующего разрешения. Судя по всему, всё это часть одного замысла, и нетрудно догадаться, что роль польских наёмников на Украине будет только возрастать. Именно они и оседлают "Леопарды", "Абрамсы", "Леклерки".

Если суммировать все нюансы, а именно: весной Киев получит далеко не все танки, не на все из них будут подготовлены специалисты, а значит, это будет наступление "на скорую руку". С учётом участия иностранцев неизбежны разногласия внутри подразделений. В итоге анонсируемое наступление совсем не выглядит монолитом и "ударным кулаком".

Фото © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth Состоится ли весеннее контрнаступление ВСУ? 0 Попробуют, но не получится Не будут рисковать Возьмут паузу и рискнут позже Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков