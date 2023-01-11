БТР с сюрпризом: В чём опасность новых колёсных танков Stryker, которые передадут Киеву Боевую технику Киев может получить в ближайшее время. Однако у всех этих машин есть существенные недостатки, которые могут вскрыться в самый неподходящий момент. 10 января, 23:40 Обложка © Wikipedia

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По данным издания Politico, ссылающегося на два неназванных источника, США планируют включить современные БТР Stryker в новый пакет военной помощи Украине. По словам журналистов, решение могут озвучить во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии, которое должно состояться на следующей неделе.

Эта новость прозвучала вслед за объявлением администрации Байдена о грядущей поставке Киеву пятидесяти БМП Bradley и обещаниями канцлера ФРГ Олафа Шольца прислать Киеву комплект из БМП Marder.

— Сейчас самое подходящее время для предоставления такой бронетехники. Подходящее время для Украины, чтобы попробовать изменить динамику на поле боя, — отмечает заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины Лора Купер.

Как отмечают некоторые военные эксперты, ВСУ не планируют отказываться от тактики использования легкоподвижных бронированных групп, которую практиковали осенью. Другое дело, что теперь США и Европа решили максимально укомплектовать эти группы, поскольку с техникой у ВСУ всё давно не очень хорошо.

Сколько танков на Украине

Перед началом спецоперации на Украине ВСУ располагали почти двумя тысячами танков. 800 машин были развёрнуты в подразделениях, ещё более тысячи находились на хранении. Однако сейчас запасы в бронетехнике у Киева иссякли и стране приходится принимать зарубежную военную помощь. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, свой резон в упоре "западных партнёров" на БМП и БТР есть.

Дело в том, что все эти "Брэдли", "Мардеры", "Страйкеры", AMX-10RC — это всё легкобронированные тактические единицы. Уже долгое время основным тактическим приёмом ВСУ на линии боевого соприкосновения являются действия такого рода тактических групп Алексей Леонков Военный эксперт

По словам Леонкова, в такие группы в основном как раз и входят БМП, БТР, бронеавтомобили, колёсная техника. В них могли бы входить и танки, но с конца лета с такого рода техникой у ВСУ напряжёнка. А в зимних условиях добиваются последние остатки запасов тяжёлой техники.

Вот с танками у них сейчас плохо. Их не очень много осталось, и мы их быстренько обнаруживаем и очень эффективно уничтожаем. К тому же там погода на Украине переменная: где-то морозы, а где-то всё вязнет в чернозёме. И, поскольку танки тяжёлые, для них даже подмёрзший грунт не может стать, условно говоря, хайвеем, по которому бы они катались с большой скоростью Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, легкобронированная техника в два раза легче, чем танк. И тот же "Страйкер" производился в модификации с орудием калибра 105 миллиметров. Правда, такую технику мало получить. Ею нужно научиться управлять и эффективно воевать. Американским военным для этого понадобились годы, а украинским танкистам предстоит переучиться за несколько недель.

БТР "Страйкер" — характеристики

БТР Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8. В начале нулевых в НАТО работали над концепцией армии нового типа. Она подразумевала в том числе и увеличение мобильности отдельных бригад.

Фото © Wikipedia

Создание механизированных бригад, укомплектованных БТР Stryker, заполняло до этого пустовавшую нишу между тяжёлыми бронетанковыми соединениями, оснащёнными БМП M2 Bradley или танками M1 Abrams, и пехотными бригадами на бронеавтомобилях HMMWV (Humvee). БТР Stryker сочетал в себе и относительную защищённость, и приличную скорость развёртывания, поскольку мог доставляться в район боевых действий авиацией.

По сути, БТР Stryker — это 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8(4). На базе Stryker создано 15 разных боевых машин, включая БМП в чистом виде, машину управления артиллерией, противотанковые, разведывательные "Страйкеры", а также "Страйкеры" с комплексами ПЗРК.

Через трансмиссию Allison 3200SP крутящий момент двигателя передаётся на все восемь колёс. Это обеспечивает и манёвренность, и скорость. Компоновочная схема БТР Stryker — классическая. То есть в передней части расположено моторно-трансмиссионное отделение, слева — отделение управления, в среднем отсеке и кормовой части — десантное отделение. Максимальная скорость по шоссе — 96 км/ч. Запас хода по шоссе — 531 км. Ёмкость топливных баков — 215 литров. Проблема в том, что украинский фронт — это далеко не сплошная автострада.

Экипаж машины составляют два человека (командир боевой машины плюс водитель), также она способна транспортировать десантную группу численностью до девяти человек.

Вооружение БТР Stryker (в версии M1296 Stryker Dragoon) составляет 30-миллиметровая пушка, а наиболее современные машины оснащены105-миллиметровой пушкой M68A2, которой США было достаточно для стрельбы по зданиям в Ираке и Афганистане. Однако в случае с Украиной 105-миллиметровых снарядов может оказаться недостаточно для поражения танков Т-72Б3 и Т-80БВМ.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, сильно переживать по поводу поставок БТР Stryker Киеву не стоит.

Я бы не сказал, что этот Stryker представляет собой нечто особенное. По своим техническим возможностям и функционалу он напоминает отечественную бронемашину БТР-80 и её глубокую модернизированную версию БТР-82. Ну, орудия у "Страйкера" большего калибра, и на этом всё Константин Сивков Доктор военных наук

Проблемы украинской армии

Если резюмировать вышесказанное, то "Страйкеры" — это всё-таки вспомогательное оружие. Они используются в качестве мобильных средств поддержки пехоты.

Предполагается, что "Страйкеры" будут особенно эффективны в городских условиях, поскольку смогут доставлять боевые группы непосредственно в зону конфликта.

Но дело в том, что, во-первых, как в случае с БМП "Брэдли" и "Мардер", Украина вряд ли получит бэтээры "Страйкер" в нужном количестве. А во-вторых, оперативная обстановка может сложиться не в пользу применения "Страйкеров".

"Страйкер" обеспечивает огневую поддержку пехоты. В отличие от того же HMMWV, он перевозит десант. А 105-миллиметровая пушка M68A2 делает из него что-то вроде лёгкого пехотного танка. Если суммировать все эти вводные, мы получим конфигурации быстрой лёгкой техники. Другой вопрос, насколько это реализуемо в условиях СВО. Масштабы-то совсем другие Алексей Леонков Военный эксперт

И ещё один момент, который актуален в отношении любых западных поставок оружия. На Украине нет никакой инфраструктуры по ремонту западной колёсной и гусеничной техники. Это касается и комплектов резины для таких машин. Зачастую они просто не входят в пакет западной помощи Киеву. Даже если необходимые выводы по этому поводу были сделаны, вряд ли можно ожидать, что ВСУ будут использовать технику ровно так, как это было задумано американскими разработчиками.

Фото © Wikipedia Помогут ли ВСУ колёсные танки "Страйкер"? 0 Сомнительно, разве что на очень короткое время Скорее нет, чем да Однозначно нет

Авторы Сергей Андреев